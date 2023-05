Elon Musk contro George Soros: “Odia l'umanità”. La condanna di Israele

Elon Musk ha difeso le sue osservazioni secondo cui George Soros ha tentato di indebolire la civiltà umana, poche ore dopo che il governo israeliano ha condannato la sua retorica come “antisemita” (e fra Israele e Soros non corre buon sangue, con il secondo che finanzia anche campagne per il boicottaggio). “Dirò quello che voglio dire, e se la conseguenza di ciò è la perdita di denaro, così sia”, ha risposto il fondatore di Tesla e SpaceX in un’intervista alla CNBC. Musk aveva utilizzato la piattaforma di social media di sua proprietà, Twitter, per paragonare Soros a un supercriminale della Marvel sopravvissuto anche lui all’Olocausto, amplificando le teorie del complotto di lunga data secondo cui il 92enne ebreo ungherese americano usa i suoi miliardi di dollari per minare la società. L’intervistatore della CNBC David Faber: “Hai detto che vuole erodere il tessuto stesso della civiltà e Soros odia l’umanità.” “Sì”, ha detto Musk. “Penso che sia vero. È la mia opinione”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE