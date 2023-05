Von der Leyen a Kyiv: "Qui sono difesi i valori dell'Ue". Il discorso integrale

La presidente della Commissione celebra nella capitale ucraina la Giornata dell'Europa. Zelensky: "L'Europa è sorta dalla sconfitta del male dell'aggressione. Ci serve una nuova vittoria"

"È bello tornare a Kyiv. Dove i valori a noi cari vengono difesi ogni giorno. È quindi un luogo appropriato per celebrare la Giornata dell'Europa". La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è nella capitale ucraina, dove ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky.



Il discorso di Ursula von der Leyen

Caro Presidente Zelensky, caro Volodymyr,

È un onore ed è un privilegio essere qui il 9 maggio. Il 9 maggio è un giorno per celebrare la pace e l'unità in Europa, per ricordare le lezioni della nostra storia e per impegnarci a lasciare un futuro migliore alle prossime generazioni. Quindi è molto appropriato essere qui a Kyiv per commemorare e celebrare il 9 maggio, caro Volodymyr. E mi permetta di accogliere con grande favore la sua decisione di celebrare la Festa dell'Europa del 9 maggio anche in Ucraina.

Kyiv come capitale dell'Ucraina è il cuore pulsante dei valori europei di oggi. L'Ucraina è in prima linea nella difesa di tutto ciò che noi europei abbiamo a cuore: la nostra libertà, la nostra democrazia, la nostra libertà di pensiero e di parola. Coraggiosamente, l'Ucraina sta combattendo per gli ideali dell'Europa che celebriamo oggi. In Russia, Putin e il suo regime hanno distrutto questi valori. E ora stanno tentando di distruggerli qui in Ucraina. Perché hanno paura del successo che rappresentate e dell'esempio che mostrate. E hanno paura del vostro percorso verso l'Unione Europea.

Ma l'aggressore ha già fallito drammaticamente. L'Ucraina ha resistito all'attacco e sta reagendo con successo. E perché? Innanzitutto perché, in quanto società libera, l'Ucraina può contare sull'inestinguibile coraggio dei suoi milioni di donne e uomini. Combattono per i nostri valori europei, mentre gli invasori sono stati trascinati fuori dalle carceri e prelevati dalle strade per essere mandati in prima linea.

In questa lotta, l'Unione europea e i suoi stati membri sono al fianco dell'Ucraina. Il 9 maggio simboleggia anche qualcos'altro, e cioè la solidarietà. Una solidarietà nata dalla lezione dei grandi conflitti del XX secolo. Questo è lo spirito delle nostre democrazie. Caro presidente Zelensy, sono qui oggi per assicurarti che potrai contare su quella stessa solidarietà per tutto il tempo necessario.

Abbiamo avuto un'ottimo colloquio. Stiamo lavorando su diversi temi. Consentitemi di riferire su alcuni di essi: la prima priorità è aiutare a garantire le munizioni di cui l'Ucraina ha bisogno. Sai che stiamo lavorando su tre binari. La via più rapida è l'immediato rilascio di munizioni dalle scorte degli stati membri. Abbiamo stanziato un miliardo di euro e sta funzionando. Scorte significative di munizioni sono state consegnate o sono in viaggio verso l'Ucraina, ma occorre fare di più, con urgenza. Pertanto, il secondo percorso che abbiamo concordato la scorsa settimana è quello di fornire un miliardo di euro dallo 'strumento europeo per la pace' per l'approvvigionamento di munizioni da 155 e 152 millimetri da parte degli stati membri. Per accelerare questo lavoro, il terzo binario aiuterà gli stati membri ad aumentare la produzione e accelerare la consegna di munizioni per soddisfare le esigenze dell'Ucraina.

Il secondo argomento è il sostegno finanziario. Continuiamo il nostro vitale sostegno finanziario all'Ucraina. Sapete che abbiamo un pacchetto da 18 miliardi di euro per tutto l'anno 2023, di cui abbiamo già erogato per ora 6 miliardi di euro. Ciò sta contribuendo in modo significativo a colmare il divario di bilancio dell'Ucraina. Ma ovviamente stiamo già lavorando al sostegno finanziario oltre il 2023.

Si è accennato al terzo tema: le sanzioni. Continuiamo a fare tutto ciò che è in nostro potere per erodere la macchina da guerra di Putin e le sue entrate. Le nostre sanzioni stanno funzionando. E abbiamo ridotto, ad esempio, le nostre importazioni dalla Russia di quasi due terzi, privando così la Russia di flussi di entrate cruciali. Quindi, abbiamo già imposto un prezzo pesante al Cremlino attraverso i dieci successivi pacchetti di sanzioni. Venerdì scorso la Commissione ha adottato la sua proposta per l'undicesimo pacchetto di sanzioni. L'obiettivo di questo pacchetto è ora la repressione dell'elusione. Lo stiamo facendo in stretto coordinamento con i nostri partner internazionali, in particolare con il G7.

Consentitemi di approfondire brevemente tre elementi di questo pacchetto. Innanzitutto, stiamo affinando i nostri strumenti esistenti: stiamo aggiungendo più prodotti al nostro divieto di transito. Ad esempio, i prodotti tecnologici avanzati o le parti di aeromobili destinati a paesi terzi attraverso la Russia non finiranno più nelle mani del Cremlino. Tuttavia, dovremo intraprendere ulteriori azioni. Di recente assistiamo a una crescita di flussi commerciali molto insoliti tra l'Unione europea e alcuni paesi terzi. Queste merci poi finiscono in Russia. Ecco perché, in secondo luogo, proponiamo un nuovo strumento per combattere l'elusione delle sanzioni. Se vediamo che le merci vanno dall'Unione europea verso paesi terzi e poi finiscono in Russia, potremmo proporre agli stati membri di sanzionare l'esportazione di tali merci. Questo strumento sarà l'ultima risorsa e sarà usato con cautela, a seguito di un'analisi dei rischi molto diligente e dopo l'approvazione da parte degli stati membri dell'Ue. Ma non ci dovrebbero essere dubbi sul fatto che lavoriamo contro l'elusione delle sanzioni. Il terzo elemento di questo pacchetto è: proponiamo di vietare le entità "ombra" della Russia e dei paesi terzi che eludono intenzionalmente le nostre sanzioni. Questo per quanto riguarda l'undicesimo pacchetto di sanzioni.

Il quarto filone di lavoro di cui abbiamo discusso ca al di là della guerra. Consentitemi di accennare al futuro e al percorso dell'Ucraina verso l'adesione all'Unione europea. La Commissione ha definito chiaramente sette passi che l'Ucraina deve compiere prima di poter raccomandare agli stati membri di avviare i negoziati di adesione. L'Ucraina sta lavorando instancabilmente e intensamente su questi sette passaggi, nonostante le difficoltà di attuare le riforme nel mezzo di una guerra in piena regola. Voglio esprimere il mio profondo rispetto per questo lavoro eccezionale. Sai che puoi contare sul nostro supporto e sulla nostra esperienza durante l'intero processo. Il lavoro deve continuare. La Commissione riferirà al Consiglio. Prima oralmente a giugno, ma soprattutto per iscritto a ottobre.

Caro presidente Zelensky,

lei ha citato l'argomento del grano. Questa è una situazione difficile e abbiamo bisogno di soluzioni. La priorità immediata ora è che il transito del grano avvenga senza soluzione di continuità e al minor costo possibile al di fuori dell'Ucraina verso l'Unione europea. Ciò richiede una stretta collaborazione tra le diverse parti interessate. Pertanto, istituiremo congiuntamente una piattaforma di coordinamento in modo da ripristinare il pieno funzionamento di queste corsie di solidarietà. Questo è importante.

Caro Volodymyr,

l'Ucraina ha lottato per gli ideali dell'Europa che celebriamo oggi, per creare unità e pace durature, per rappresentare i valori di libertà, diversità e umanità su cui è costruita l'Europa. Non dobbiamo mai dimenticare che la pace in Europa è sembrata impossibile, improbabile e troppo lontana per gran parte del secolo scorso. Ma è stato raggiunto, nonostante il dolore e nonostante le divisioni della guerra. Mentre ci troviamo qui oggi in un paese che subisce un attacco senza senso, alcuni potrebbero pensare che parlare di un'Ucraina libera e pacifica nell'Unione europea sia impossibile, improbabile o troppo distante. Ma l'Europa vuole rendere possibile l'impossibile. E così è l'Ucraina.

Gloria all'Ucraina.