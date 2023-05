La vittoria della destra in Cile, dove è eterno trionfo dell'opposizione

In Cile trionfa la destra alle elezioni per il Consiglio costituzionale che dovrà preparare la nuova Costituzione sulla base di una bozza predisposta da una Commissione di 24 esperti eletti da Camera e Senato. La Commissione ha stabilito 12 “basi costituzionali”: una sorta di paletti non derogabili, come quello che consacra il Cile come economia di mercato con partecipazione statale e privata. Un Comitato tecnico di 14 membri avrà dunque il potere di cassare qualunque proposta presentata dai 50 eletti del Consiglio che venga giudicata non conforme a questi limiti. Dopo cinque mesi di lavoro, ne uscirà un documento che sarà a sua volta sottoposto a un nuovo referendum, il 17 dicembre. Se passa, il Cile potrà dunque avere una carta fondamentale con investitura democratica ben diversa da quella lasciata in eredità da Pinochet, anch’essa approvata con referendum, l’11 settembre 1980. Ma con una campagna referendaria e condizioni di voto che in pieno regime militare suscitarono e suscitano ancora perplessità.

