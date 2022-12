Golpe, autogolpe e referendum. L'involuzione politica in Sudamerica

La tendenza non solo dell'America latina, ma anche dell'America tout court a perdere chi sta al governo. In Perù, Castillo è in galera ed è stato sostituito. Il Cile di Boric ha bocciato la nuova costituzione. E per Lula, neoeletto in Brasile, si prevedono problemi simili

Dopo 16 mesi turbolenti in cui era stato già sottoposto a due tentativi di impeachment ed era stato costretto a cambiare 5 primi ministri e 80 ministri, Pedro Castillo è stato infine destituito ed è pure finito in galera, dopo aver tentato di sciogliere il Congresso. Non solo la vicepresidente Dina Boularte, che gli è succeduta, è il sesto presidente in quattro anni, ma dal 1986, tutti i presidenti che il popolo peruviano ha eletto sono finiti in carcere: salvo Alan García, che si è suicidato. Il Perù ha dunque vertici di instabilità notevoli anche per il contesto latinoamericano. Eppure, ricorda la Banca mondiale, “dopo un rimbalzo post pandemia del 13,3 per cento nel 2021, il pil è aumentato del 3,5 per cento su base annua nella prima metà del 2022, trainato da manifattura, costruzioni e servizi”. Ma anche questa economia, che funziona in un contesto di politica che invece non funziona, è una particolarità peruviana.