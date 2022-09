La pistola s'inceppa, l'argentina Kirchner si salva. I grilletti un po' troppo facili contro i politici

Ha avvicinato una pistola Bersa Thunder 380, con numero di matricola cancellato, fino a pochi centimetri dalla testa della vicepresidente argentina Cristina Kirchner e ha premuto il grilletto, ma l’arma non ha sparato. Non si sa perché: le perizie indicano che c’erano cinque colpi nel caricatore, e che la pistola era perfettamente funzionante. In Argentina erano le 21, le 2 di notte italiane. L’attentatore è un trentacinquenne nato in Brasile, autista di Uber. Si chiama Fernando Andres Sabag Montiel: ama il death metal, ha la mania di aspettare i musicisti fuori dalla porta e secondo quello che riferiscono i conoscenti dice spesso “cose insensate” e veste “da freak”; ha una passione per i simboli del nazismo esoterico. Di recente, intervistato per caso dalla televisione in quota “voci dalla strada”, aveva attaccato gli immigrati che “vengono a spacciare droga” e a prendere l’equivalente argentino del reddito di cittadinanza. Se da un lato l’autore di questo tentato omicidio sembra poco motivato politicamente, dall’altro, in Argentina, l’episodio ha riaperto il dibattito su una frattura sociale insanabile, con l’economia argentina che va sempre più giù, e l’inflazione al 71 per cento.

