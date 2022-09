Ecco perché la sinistra riformista cilena ha fallito

In America Latina non sembra esserci l'“ondata a sinistra” fantasticata da alcuni commentatori, ma piuttosto un contesto in cui la gente sta votando sistematicamente contro i propri governi

Il 61,8 per cento dei cileni ha votato “rechazo”, respingo, al referendum di domenica sul progetto di nuova Costituzione cilena. 4.860.093, il 38,14, hanno votato “apruebo”, approvo. Il tutto, aggiungendo 200.722 schede nulle e 77.290 schede bianche, con una affluenza di 13.021.063 votanti su 15.173.929 iscritti, che fa uno storico record dell’85,81. Per fare un paragone, il 25 ottobre del 2020 all’altro referendum in cui il 78 per cento dei votanti aveva deciso di eleggere una Convenzione costituzionale per fare una nuova Costituzione l’afflusso era stato di poco più del 50 per cento.