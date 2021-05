La parità di genere in Cile

Effetto a sorpresa della parità di genere al voto per la Costituente cilena: per assicurare esatta eguaglianza in ogni distretto elettorale, 11 donne elette devono dimettersi per fare posto a 11 uomini. È una sorpresa in più tra le molte del voto di domenica. A partire dal fatto che ha votato meno gente per la Costituente (5.699.583 su 14.900.089 iscritti) di quanta non avesse votato al referendum per chiederla il 25 ottobre scorso (7.569.082 su 14.855.719). Altra sorpresa i risultati, che hanno fatto cadere peso e Borsa. La lista di destra vicina al presidente Piñera ha avuto infatti solo 39 eletti su 155, 28 ne hanno avuti i comunisti e i loro alleati, 25 il centrosinistra, 23 l’estrema sinistra, 11 gli “indipendenti non neutrali”, 18 i popoli indigeni, 11 altri indipendenti. Il Cile di oggi è più a sinistra di quello di Allende, anche se alle amministrative, senza l’effetto Indipendenti, abbiamo invece 106 sindaci del centrosinistra, 89 di destra e 23 di sinistra.

