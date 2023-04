Sicurezza e immigrazione fanno crollare i consensi di Boric in Cile

Il Cile era considerato uno dei paesi più sicuri in un continente che ha comunque tassi di omicidi maggiori dell’Europa. Ora gli omicidi sono cresciuti del 33,4 per cento rispetto al 2021. Le scelte fatte dal presidente lo mettono in difficoltà davanti al suo elettorato

Grande protagonista del 28esimo vcertice Iberoamericano a Santo Domingo del 24 e 25 marzo, il presidente cileno Gabriel Boric appare in grave crisi in casa, a poco più di un anno dal suo insediamento (11 marzo 2022). Ma forse le due cose sono collegate. Al vertice, infatti, si è fatto notare per la veemenza con cui ha preso di petto l’involuzione autoritaria in Nicaragua e Venezuela, ripetendo che la sinistra latinoamericana deve smetterla di coprire regimi autoritari solo perché le appaiono ideologicamente vicini. Questo impegno è meritorio, anche perché il modo in cui ha subito offerto la cittadinanza cilena agli oppositori che Daniel Ortega aveva espulso e reso apolidi ha indotto anche altri due presidenti latinoamericani di sinistra come l’argentino Alberto Fernández e il colombiano Gustavo Petro a fare altrettanto.