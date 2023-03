La rivoluzione cilena bocciata dai cileni

Gabriel Boric si è insediato a marzo scorso come presidente del Cile e la sua vittoria era stata l’incoronazione di un lungo periodo semi rivoluzionario iniziato con le manifestazioni di Santiago a ottobre 2019. La protesta era cominciata per un aumento del prezzo del biglietto della metropolitana, si era trasformata in una lotta contro il sistema pensionistico privato e, nell’arco di poche ore, era diventata – per estensione – una protesta contro il capitalismo (nel paese con il reddito pro capite più alto di tutta l’America latina). Tra gli slogan della piazza c’era anche altro, come la fine dell’impunità e dei privilegi dei militari (gli unici ad avere la pensione garantita), ma la questione economica era quella prevalente. Boric ha vinto su quell’onda e con i voti di quei manifestanti. Era stato festeggiato – con grande entusiasmo della sinistra italiana – come il presidente più giovane e più di sinistra della storia del Cile democratico dominata dai partiti moderati. Era la rivincita di un ex leader del movimento studentesco, alleato del partito comunista e delle minoranze indigene contro “il neoliberismo”.

