L'Asia centrale è contesa tra Russia e Cina. Stare alla parata di Putin oggi è una scelta

Il timore, ingiustificato, di non riuscire a prendere posto per la tradizionale parata militare moscovita che ogni anno il 9 maggio sancisce in Russia le celebrazioni della Giornata della Vittoria, ha spinto il leader del Kirghizistan, Sadyr Japarov, ad arrivare a Mosca due giorni prima dell’evento. In terra russa da domenica per colloqui con il presidente russo Vladimir Putin, Japarov è stato inizialmente indicato come l’unico leader che avrebbe preso parte alle celebrazioni. In realtà è poi emerso come il Cremlino abbia esteso l’invito al gruppo dei paesi membri della Csi. I leader di Armenia e Kazakistan hanno confermato la loro partecipazione, mentre per quanto riguarda gli autocrati alla guida di Turkmenistan e Tagikistan l’arrivo in Russia rimarrà in forse fino all’ultimo.

