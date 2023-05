Salisburgo e le sue contraddizioni, alle elezioni si afferma un comunismo rivisitato

Neutrali, ambientalisti, nostalgici regio-imperiali, antinuclearisti, fanatici del Bio & Green, e ora gli austriaci sono anche comunisti? I risultati alle recenti elezioni a Salisburgo, con una straordinaria affermazione del Partito comunista, lo farebbero pensare, anche se si tratta di comunisti molto speciali, piuttosto di Verdi radicali, comunisti 2.0, totalmente deideologizzati. E poi Salisburgo, gioiello barocco e rococò, è la città dell’effetto ottico, delle apparenze, del trompe-l’oeil, come sapeva bene Thomas Bernhard che le ha dedicato meravigliose pagine al vetriolo. L’Austria è da sempre un misterioso groviglio di contraddizioni: un crogiuolo multiforme di fermenti e laboratorio di tendenze e umori contrastanti ma spesso forieri di sviluppi straordinari. Come la politica imperiale degli Asburgo, fatta evitando preferibilmente le guerre, attraverso piuttosto una astuta strategia matrimoniale. Da lì il famoso appellativo dal latino di “Felix Austria” (Bella gerunt alii, tu felix Austria nube. Nam quae Mars aliis, dat tibi diva Venus: le guerre falle fare agli altri, tu, Austria felice, sposati! Giacché quel che agli altri dà Marte, a te dà la dea Venere). O come nella musica con vette sublimi di compositori: da Mozart a Beethoven, che era tedesco ma trapiantato a Vienna, da Schubert a Bruckner, da Brahms, che pure era tedesco ma ha vissuto ed è sepolto a Vienna, a Mahler. O nelle avanguardie artistiche della fin de siècle e del ‘900: nella letteratura, solo per citarne alcuni, con Musil, Hofmannsthal, Schnitzler, Zweig, Roth, Canetti. Nella pittura, con Klimt, Schiele, Kokoschka. O nello scandaglio dell’inconscio con la psicanalisi di Sigmund Freud.



Un nuovo piccolo, ma sorprendente, movimento tellurico è stato registrato questi giorni a Salisburgo, che è uno dei nove Länder austriaci. Alle elezioni regionali del 23 aprile, la Kpö, il partito comunista austriaco che qui si chiama Kpö-Plus, è arrivato di colpo quasi al 12 per cento (11,7 contro lo 0,4 per cento che aveva ottenuto alle precedenti elezioni nel 2018): un balzo dell’11,3 che gli ha aperto le porte, per la prima volta dal 1949, del parlamento regionale. Nella città stessa di Salisburgo, capoluogo del Land, l’affermazione è stata ancora più impressionante, la Kpö è diventata seconda forza politica dopo la Övp, il partito popolare che governa la città e il Land da anni e guida anche il governo federale a Vienna in coalizione con i Verdi. Nella città che ha dato i natali a Mozart, i comunisti hanno conquistato il 21,51 per cento dei consensi, un aumento del 20,32, e tallonano da vicino la Övp che con il 24,84 per cento è sempre al primo posto ma con un forte calo di voti del 5,1. In aumento, e al terzo posto con il 18,72 per cento, la Fpö di estrema destra.

