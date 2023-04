La ricetta per la vittoria dei comunisti in Austria

Anti Putin, zero nostalgie sovietiche, ambizioni sul territorio. Il Kpö piace e non somiglia ai suoi simili

Berlino. “Noi con le dittature comuniste o con l’economia pianificata non abbiamo nulla a che vedere allo stesso modo in cui oggi la Chiesa cattolica non c’entra con l’Inquisizione o le crociate”, così il 34enne Kay-Michael Dankl, leader del partito comunista austriaco (Kpö) nel Land salisburghese, ha risposto alle domande di chi gli ha chiesto se nel 2023 abbia ancora un senso definirsi comunisti. Dankl è entrato nelle case degli austriaci dopo che il suo Kpö è passato dallo 0,4 per cento ottenuto nel 2018 al molto più considerevole 11,7 delle elezioni per il rinnovo del Parlamento regionale di Salisburgo domenica scorsa.