In Austria tuonano i critici della politica estera di neutralità: “È ora di schierarsi”

Fra gli effetti collaterali della guerra in Ucraina ci sono sicuramente il rilancio della Nato, un ripensamento della politica di sicurezza in Europa, e una riflessione su senso e attualità della neutralità. Oggi, alla luce degli eventi, il principio della neutralità traballa, e al tempo stesso è ipotizzato come modello per l’Ucraina dopo la guerra. Fino all’aggressione russa il 24 febbraio, si discuteva sulla salute della Nato, se fosse uno strumento adeguato nel terzo millennio o solo un relitto del secolo scorso. Adesso, invece, il dubbio sollevato dalla guerra in Ucraina è se il relitto non sia semmai la neutralità. Anche in Austria, come in Finlandia e Svezia, che però hanno sciolto i dubbi chiedendo subito l’adesione alla Nato, i timori scatenati dall’aggressione russa contro uno stato sovrano nel cuore dell’Europa, hanno fatto da propellente a un acceso dibattito sulla propria neutralità e su molti interrogativi a essa connessi.

