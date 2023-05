Rossobruni francesi contro i simboli europei

Sullo sfondo della guerra in Ucraina, dove l’Unione europea si è mostrata compatta come non si vedeva da tempo, sembrava una formalità. E invece il disegno di legge proposto da Renaissance, il partito del presidente Macron, per imporre l’esposizione della bandiera europea accanto a quella francese sul frontone di tutti i municipi di Francia, è stato respinto in Commission des lois a causa delle barricate del Rassemblement national (Rn) e della France insoumise (Lfi), estrema destra ed estrema sinistra.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE