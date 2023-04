Raphaël Glucksmann ci racconta “il grande scontro” di Putin e i vent'anni di distrazione europea

La Russia come la Cina, la cura per la democrazia, l’autonomia che serve all’Ue. La "responsabilità immensa" dei dirigenti europei per la guerra in Ucraina. Intervista all'eurodeputato francese sulle istruzioni contro i regimi

Strasburgo. La guerra della Russia contro l’Ucraina non è iniziata il 24 febbraio 2022 e nemmeno nel 2014 con l’annessione illegale della Crimea e il conflitto nel Donbas. Non è nemmeno una guerra limitata all’Ucraina: è il “grande scontro” lanciato dal regime di Valdimir Putin contro l’Europa, l’occidente e le democrazie, che i leader europei non hanno voluto vedere e comprendere per 20 anni, continuando “ad alimentare la bestia” fino a compromettere “la nostra stessa sicurezza e la nostra stessa sovranità”. Il rischio ora è fare troppo poco e troppo tardi per la resistenza ucraina in difesa dell’Europa e di replicare lo stesso errore fatto con Putin con la Cina di Xi Jinping. E’ questo il “J’accuse” lanciato da Raphaël Glucksmann in una conversazione con il Foglio attorno al suo nuovo libro La Grande Confrontation (Allary Editions). Il grande scontro “è cominciato con l’arrivo al potere di un clan che era mosso da un odio viscerale che abbiamo sottovalutato per più di 20 anni contro le nostre democrazie e contro il progetto europeo in quanto tale”, spiega Glucksmann: “Il cuore di questo progetto era la revisione dell’architettura di sicurezza che strutturava la pace e la stabilità in Europa” per “cancellare la sconfitta nella Guerra fredda e vendicarsi sull’occidente”.