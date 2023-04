I janjaweed sul confine tra Sudan e Libia e i soldi dell'Ue

Quella sudanese è descritta e raccontata un po’ ovunque come una crisi interna, ed effettivamente lo scontro tra il generale dell’esercito regolare Abdel Fattah al Burhan e il suo vicepresidente, Mohamed Hamdan Dagalo (che invece comanda le Forze di Supporto Rapido), sembra proiettato verso una guerra civile tutta sudanese. Eppure, questa crisi, ha molto a che fare coi confini. A nord-ovest, in particolare, c’è quello con la Libia. Sono poco meno di 400 chilometri disposti ad angolo retto: è una frontiera che gli analisti definiscono “porosa”, perché è desertica, difficile da monitorare e senza quasi nessuna infrastruttura di controllo. Ed è a questi confini che bisogna guardare per provare a capire quello che succede oggi in Sudan. Lo sostiene tra gli altri Marc Lavergne, ricercatore al Centro nazionale per la ricerca scientifica (Cnrs) di Parigi. Secondo Lavergne per chi attacca il governo (Dagalo, detto anche “Hemedti”) ciò che conta è “il controllo del flusso di denaro... cioè i migranti”. Oltre all’oro “che va a Dubai, la droga e le armi”. In altre parole le centinaia di morti civili dentro e fuori la capitale Khartoum sarebbero un fenomeno che riguarda un’area ben più ampia del solo Sudan. Soprattutto perché il paese connette l’Africa subsahariana, quella da cui molti migranti partono, con la Libia, cioè da dove i migranti cercano di imbarcarsi verso l’Europa.

