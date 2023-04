L'offensiva del gas è il più grande fallimento di Putin, dice Krugman

Il fallimento dell’offensiva energetica della Russia contro l’Europa offre alcune lezioni molto importanti sulla forza delle democrazie e sulla capacità delle economie moderne di fare fronte ai cambiamenti. Lo ha detto Paul Krugman, in un editoriale sul New York Times, sottolineando la débâcle del ricatto energetico di Mosca, considerata dall’economista americano come la quarta offensiva (di natura economica), dopo le prime tre (militari) lanciate da Putin dall’inizio dell’invasione. Secondo Krugman la prima offensiva è stata il tentativo di prendere Kyiv, la seconda il tentativo di conquistare l’Ucraina orientale, infine l’offensiva per il Donbas ancora in corso ma ferma a Bakhmut.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE