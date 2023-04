Il Gdpr si sta dimostrando un freno all'innovazione. E ora l'Ue vuole correre ai ripari

Lo strumento per la protezione dei dati personali entrato in vigore nel 2018 non è al passo con nuove tecnologie come ChatGpt. Al Parlamento europeo adesso c'è chi chiede di introdurre correttivi

Bruxelles. Gdpr. Dietro a questo acronimo c’è il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali, lo strumento introdotto dall’Unione europea per tutelare la privacy che, secondo i suoi sostenitori, sta cambiando il mondo. Approvato nel 2016 e in vigore dal 2018, il Gdpr regolamenta la gestione dei dati personali. L’obiettivo generale è dare ai cittadini il controllo dei loro dati nel mondo fisico e in quello digitale. E’ stato di ispirazione in altri paesi, dal Giappone al Brasile, per regolare la tutela dei dati nel digitale. Anche negli Stati Uniti iniziano a esserci sempre più ammiratori. Ma, secondo i suoi critici, tra il mondo ideale della norma scritta in un momento dato e il mondo reale della sua applicazione nella continua evoluzione tecnologica, il Gdpr inizia a mostrare limiti. ChatGpt ne è solo l’ultimo esempio.