Nel Partito repubblicano dei tormenti c'è un silenzio che pesa più di tutto il resto

L’incriminazione di Donald Trump ha segnato una nuova linea di demarcazione tra i repubblicani. Molti dei critici dell’ultim’ora, come la rete televisiva Fox News e il suo vicepresidente Mike Pence, sono nuovamente accorsi in difesa dell’ex presidente. Altri, come il neocandidato Asa Hutchinson, già governatore dell’Arkansas per due mandati, ha invitato l’ex presidente a rinunciare alla candidatura. Sorprendentemente, ma non troppo, il leader al Senato Mitch McConnell ha scelto per lo più tacere. E pensare che sono bastati pochi giorni d’assenza del senatore del Kentucky, appena uscito dalla riabilitazione in seguito a una brutta caduta, per mandare nel pallone i repubblicani, che hanno reagito in ordine sparso sia alle giravolte del governatore della Florida, Ron DeSantis, riguardo all’atteggiamento da tenere nei confronti dell’Ucraina, sia nei riguardi della tendenza sempre più autoritaria di Donald Trump che ormai addita come suoi nemici “altri americani”.

