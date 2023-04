Due viaggi a confronto: Zelensky a Varsavia, Lukashenka a Mosca

Grano, difesa, armi e diplomazia: per il presidente ucraino non è stata una semplice visita di stato, ma un incontro di lavoro importante per prevenire problemi futuri con Varsavia, l'alleata preziosa. Il bielorusso invece è arrivato da Putin con aria proccupata

Volodymyr Zelensky è arrivato oggi a Varsavia e sorrideva mentre stringeva la mano del suo omologo Andrzej Duda. Dall’inizio dell’invasione russa, non sono state molte le visite di Zelensky per ovvi motivi di sicurezza, ma ognuna ha avuto un significato. Il viaggio a Washington era un robusto ringraziamento, quello a Londra un giusto tributo, quello a Bruxelles una cortesia sentita, e questo a Varsavia una dimostrazione di solidarietà e concretezza. La Polonia non si è soltanto ritrovata sulla prima linea del sostegno a Kyiv per motivi geografici, ma ha contribuito a svegliare i paesi dell’Ue più distanti e distratti.