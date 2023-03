Che se ne fa il Qatar dell'Ue se può avere l'Ilo

Doha può comprarsi legalmente la benevolenza dell'Organizzazione internazionale del lavoro: sarebbero 25 i milioni sborsati per un accordo in vista dei Mondiali 2022. E ora la Commissione rifiuta di metterli in discussione

Chi ha bisogno di corrompere una manciata di deputati europei, se il Qatar può comprarsi la benevolenza della principale organizzazione delle Nazioni Unite incaricata di monitorare il rispetto dei diritti dei lavoratori? Nel fine settimana il New York Times ha rivelato che il Qatar ha versato 25 milioni di dollari all’Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo) nell’ambito di un accordo legato alle verifiche in vista dei Mondiali di calcio del 2022. Apparentemente non c’è nulla di illegale, anche se la donazione era rimasta segreta. Tuttavia è indicativa del modus operandi di Doha per migliorare la sua immagine e della disponibilità anche delle istituzioni internazionali a chiudere un occhio per ragioni di realpolitik.