L'arresto di Tarabella, il mandato a Cozzolino: la prudenza che manca nel Qatargate

Nella giornata di venerdì, le autorità belghe hanno arrestato l’eurodeputato belga Marc Tarabella, nell’ambito del Qatargate, l’indagine legata alla presunta corruzione nel Parlamento europeo. La procura federale ha emesso anche un mandato d’arresto europeo per Andrea Cozzolino, collega italiano di Tarabella, che non era presente nella sua casa al Vomero per accertamenti medici. L’iniziativa era nell’aria da quando lo scorso 2 febbraio a Tarabella e Cozzolino era stata rimossa l’immunità europea e da quando il principale indagato, l’ex eurodeputato Antonio Panzeri, aveva deciso di collaborare firmando un accordo con la procura federale di Bruxelles. A Tarabella è stata perquisita una cassetta di sicurezza. I reati ipotizzati dovrebbero essere sempre gli stessi: corruzione, riciclaggio e associazione a delinquere in un tentativo di influenza del Qatar e del Marocco sul Pe.

