Così il fallimento del Vega-C ha riaperto la competizione franco-tedesca

Dopo l'insuccesso del lancio del razzo europeo, ripartono le discussioni per la cooperazione spaziale: una posta in gioco di grande rilievo, fra baruffe e accordi che svelano gli interessi dei diversi paesi

Ieri a Parigi la commissione d’inchiesta che doveva esaminare le cause del fallimento del secondo lancio del razzo Vega-C, il piccolo lanciatore europeo gestito dall’italiana Avio, ha reso pubbliche le sue conclusioni: una parte dell’ugello del motore di fabbricazione ucraina non ha retto. ArianeGroup fornirà un sostituto in modo tale da poter riprendere i voli. Questa faccenda potrebbe apparire come un epifenomeno tecnico. Il lanciatore Vega ha conosciuto due fallimenti su un totale di 20 lanci, e si era distinto per una lunga serie senza incidenti dal 2012 al 2019 dimostrando l’affidabilità del mezzo, ma lo scorso dicembre l’incidente avvenuto nel contesto del secondo volo della versione Vega-C aveva in qualche modo illustrato l’attuale crisi del programma di lanci spaziali europei.