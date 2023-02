I finanziamenti “grigi” di Mosca per aggirare le sanzioni sul petrolio

Gli obiettivi dell'embargo alla Russia erano due: non far esplodere il prezzo del petrolio e mettere in crisi il bilancio dello stato russo. Tutto sembrava procedere nella direzione voluta, ma sul mercato sono comparsi nuovi intermediari

Ci sono delle sanzioni contro la Russia che hanno un impatto a lungo termine, come il blocco del trasferimento di tecnologie, e delle sanzioni che hanno un impatto di breve termine, come il blocco parziale o totale del commercio di materie prime non rinnovabili. L’impatto delle seconde è considerevole, perché metà circa delle entrate fiscali del Cremlino traggono origine da queste ultime. Alla fine dello scorso anno è scattato il blocco del commercio per nave di petrolio russo verso l’Europa: coinvolge sia i paesi sanzionatori sia il resto del mondo. Per il resto del mondo il blocco consiste nella proibizione per le compagnie occidentali di assicurare le navi che trasportano petrolio russo. Con la proibizione che scatta se il petrolio è scambiato a dei prezzi superiori ai sessanta dollari al barile.