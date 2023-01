Danubio, chilometro zero. L'"inferno di gelo" della Venezia d'Ucraina

Quel ramo del delta del Danubio, il terzo, Kiliia, che superata la Moldova divide per un tratto l’Ucraina dalla Romania e poi, appena oltre il paese di Vylkove, diventa ucraino su ambedue le sponde e sfocia nel Mar Nero, di fronte alla famosa Isola dei Serpenti – Zmiinyi... Si trova qui il km 0 del Danubio, la cui lunghezza non viene misurata dalla sorgente, a differenza che per gli altri fiumi, ma dalla foce. Non tutti sanno... Il fatto è che io stesso non sapevo, o molto vagamente, che una parte sia pur minore del delta del Danubio, qui Dunàj, si trova in Ucraina, e che vi si affaccia una città d’acqua, Vilkovo in russo, Vylkove in ucraino, detta “la Venezia d’Ucraina”. La sua trama di 72 isole, costruite artificialmente per lo più, e i suoi 40 chilometri di canali navigabili, più che addomesticare la natura, come a Venezia, hanno inselvatichito gli umani – sia detto come un complimento. Vylkove aveva avuto più di diecimila abitanti e ne ha oggi, dopo la guerra, forse appena tremila: azzerato il turismo, vuote e chiuse tante case, trascurati i piccoli canali. Dall’aggressione russa, l’altra fonte di sussistenza principale, la pesca, è stata tagliata: il mare vietato alle barche dei pescatori e riservato a mesi di bombardamenti. Non è la prima volta che Vilkovo resta deserta di visitatori: dal 1961 al 1991 era uno dei luoghi sovietici dall’accesso interdetto ai non residenti.

