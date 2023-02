Donzelli e quei falsi sillogismi sull'ergastolo ostativo e il 41-bis

Al direttore - “Il pacifismo ha un grande vantaggio: che il pacifista non deve studiare nessun problema internazionale nei suoi elementi spesso terribilmente complessi. E’ sufficiente per lui coltivare nella testa e nel cuore una sola idea e un solo sentimento: l’opposizione alla guerra. Egli ha fatto voto di non capire niente, e per mantenere il suo voto non ha bisogno di affaticarsi il cervello” (Gaetano Salvemini, “Lezioni di Harvard”, 1943).

Michele Magno

