Blinken arriva in Asia centrale a contrastare l'influenza russo-cinese

I margini per il segretario di stato appaiono limitati. Tuttavia il capo della diplomazia americana non si limiterà a incontri bilaterali con le controparti kazaca e uzbeca, ma tenterà di mettere in campo un approccio multilaterale

Utile come scalo verso oriente ma soprattutto sempre più importante dal punto di vista geopolitico, l’Asia centrale è stata scelta da Antony Blinken, segretario distato americano, come tappa lungo il viaggio che lo porterà in missione in India. Il subcontinente lo attende per il meeting del G20 e lo stop in Kazakistan – dove è in arrivo oggi – e Uzbekistan è stato messo in agenda nel tentativo di far ritrovare agli Stati Uniti un ruolo nella regione.