Dopo un anno di guerra l'Ucraina rimane una formidabile fonte d'ispirazione

Quest’anno di guerra ha cambiato il mondo e ha cambiato noi. L’aggressione della Russia e l’eroica resistenza dell’Ucraina hanno avuto un effetto chiarificatore: cosa è giusto e cosa è sbagliato; cosa conta e cosa non conta; cosa dovremmo fare e cosa non dovremmo fare. Abbiamo perso amici ma ne abbiamo fatti di nuovi. Abbiamo cercato nuovi modi di pensare e di agire – e li abbiamo trovati. Basandoci sull’approccio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, leader come Kaja Kallas, Sanna Marin, Jan Lipavsky e Artis Pabriks hanno colto l’occasione e proposto un modo nuovo e migliore di gestire la politica internazionale: è quello che chiamo il “neoidealismo”. Ciò ha significato combinare un forte sostegno materiale all’Ucraina con un approccio più assertivo e moralmente fondato alla (geo)politica, ricollegando i nostri princìpi alla ricerca di prosperità, sicurezza e progresso. Ma questo rinnovato impegno a ripristinare la speranza, a essere all’altezza dei nostri ideali e a difendere i diritti, le libertà e la democrazia quando sono minacciati ha preso piede ben oltre i politici. I cittadini ucraini avrebbero potuto arrendersi per evitare spargimenti di sangue e accettare il giogo russo. Invece hanno combattuto per la loro libertà perché sanno che, nonostante l’enorme costo, ne vale la pena. E così facendo, ci hanno ispirato. Abbandonando il cinismo e la disperazione che hanno afflitto i nostri paesi negli ultimi anni, i cittadini di tutto il mondo democratico si sono alzati in piedi per essere contati nella lotta contro l’autocrazia. Hanno donato più di 280 milioni di dollari per l’iniziativa “United 24” del presidente Zelensky per difendere, sostenere e ricostruire l’Ucraina. Altre donazioni e il sostegno volontario ai rifugiati ammontano a centinaia di milioni in più ma, come tutti questi aiuti, c’è un significato che va oltre il valore monetario.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE