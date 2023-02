Con l'Ucraina siamo tutti più forti

Un 11 settembre lungo un anno intero. Come fece l’11 settembre 2001, così il 24 febbraio 2022 ci ha costringe a confrontarci con l’impensabile, un evento che sconvolge non solo l’ordinaria vita del sistema politico internazionale, ma anche le nostre vite, di cittadini e cittadine delle democrazie, posti di fronte a quanto, per un tempo lunghissimo, avevamo rimosso. E ci obbliga a schierarci, a prendere parte e a prendere le parti dell’aggredito di fronte alla brutalità selvaggia dell’aggressore, ad assumerci le nostre responsabilità, consapevoli – al di là delle furbizie e delle meschinità, delle viltà e degli opportunismi, delle legittime paure e degli illegittimi tradimenti – che il nostro agire o non agire, la tempestività o la studiata lentezza delle nostre azioni, produrranno comunque conseguenze di cui pagheremo il prezzo. Non esistono scelte che non comportano rischi e neppure che non implicano prezzi da pagare. Tanto la pusillanimità quanto l’audacia costano, ma è quello che sono in grado di acquistare che non ha paralleli: la servitù la prima, la libertà la seconda.

