Il mondo parallelo di Putin

L’occidente fa la guerra, noi liberiamo l’Ucraina schiava, dice il presidente russo, riscrivendo ancora una volta a suo piacimento la storia del suo paese e la nostra. La sospensione del Trattato sulle armi strategiche

Pubblichiamo ampi stralci del discorso che il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto all’Assemblea federale.

Buon pomeriggio! Cari deputati dell’Assemblea federale – senatori, deputati della Duma di stato!

Cari cittadini della Russia, il discorso di oggi si svolge in un momento difficile – lo sappiamo tutti molto bene. Un momento fondamentale per il nostro paese, un momento di cambiamenti cardinali e irreversibili in tutto il mondo, tra gli eventi storici più importanti che determinano il futuro del nostro paese e la nostra gente, mentre ognuno di noi ha una grande responsabilità.

Un anno fa, al fine di proteggere le persone nelle nostre terre storiche, per garantire la sicurezza del nostro paese, per eliminare la minaccia rappresentata dal regime neonazista emerso in Ucraina dopo il colpo di stato del 2014, è stata presa la decisione di condurre un’operazione militare speciale. E passo dopo passo, con attenzione e coerenza, porteremo a termine i compiti davanti a noi. A partire dal 2014, il Donbas ha combattuto, difeso il diritto di vivere sulla propria terra, parlare la propria lingua madre, ha combattuto e non si è arreso ai blocchi e ai bombardamenti costanti, all’odio palese da parte del regime di Kyiv. Ha creduto e atteso che la Russia gli andasse in soccorso. Nel frattempo – e questo lo sapete bene – abbiamo fatto tutto il possibile, davvero tutto il possibile per risolvere questo problema con mezzi pacifici, negoziando pazientemente una via d’uscita pacifica da questo grave conflitto. Ma intanto alle nostre spalle si stava preparando uno scenario completamente diverso. Le promesse dei governi occidentali, le loro assicurazioni sul desiderio di pace nel Donbas si sono rivelate, come ora vedremo, un falso, una crudele menzogna. Hanno semplicemente preso tempo, si sono impegnati in imbrogli, hanno chiuso un occhio sugli omicidi politici, sulle repressioni del regime di Kyiv contro persone discutibili, sulla presa in giro dei credenti e hanno sempre più incoraggiato i neonazisti ucraini a compiere azioni terroristiche nel Donbas. Nelle accademie e nelle scuole occidentali venivano addestrati ufficiali di battaglioni nazionalisti e venivano fornite armi. E voglio sottolineare che anche prima dell’inizio dell’operazione militare speciale, Kyiv stava negoziando con l’occidente sulla fornitura di sistemi di difesa aerea, aerei da combattimento e altre attrezzature pesanti per l’Ucraina. Ricordiamo anche i tentativi del regime di Kyiv di acquisire armi nucleari.

Gli Stati Uniti e la Nato hanno rapidamente schierato le loro basi militari e laboratori biologici segreti vicino ai confini del nostro paese, hanno dominato il teatro delle future operazioni militari nel corso delle manovre, hanno preparato il regime di Kyiv a loro immagine, l’Ucraina che avevano reso schiava, per un grande guerra.

E oggi lo ammettono – lo ammettono pubblicamente, apertamente, senza esitazione. Sembrano orgogliosi di questo, si godono il loro tradimento, definendo sia gli accordi di Minsk sia il Formato Normandia un’esibizione diplomatica, un bluff. Si scopre che per tutto il tempo in cui il Donbas era in fiamme, mentre il sangue veniva versato, mentre la Russia era sinceramente – voglio sottolinearlo – si sforzava sinceramente per una soluzione pacifica, loro stavano giocando sulla vita delle persone. Questo disgustoso metodo ingannevole è già stato usato molte volte. Si sono comportati in modo altrettanto spudorato, doppio, distruggendo la Jugoslavia, l’Iraq, la Libia, la Siria. Questa vergogna non si cancellerà mai. I concetti di onore, fiducia, decenza non fanno per loro.

[…] Nessun paese al mondo ha tante basi militari all’estero come gli Stati Uniti d’America. Ce ne sono centinaia, basi in tutto il mondo, l’intero pianeta è disseminato, basta guardare la mappa. Il mondo intero ha visto come si ritirano dagli accordi fondamentali nel campo degli armamenti, compreso il trattato sui missili a corto e medio raggio, strappando unilateralmente gli accordi fondamentali che mantengono la pace mondiale. L’hanno fatto per una ragione, perché come sappiamo loro non fanno niente per niente.

Infine, nel dicembre del 2021, abbiamo presentato ufficialmente la bozza di accordi di garanzia della sicurezza agli Stati Uniti e alla Nato. Ma tutte le posizioni chiave e fondamentali per noi hanno ricevuto un rifiuto diretto. Quindi è finalmente diventato chiaro che era stato dato il via libera all’attuazione di piani aggressivi che non si sarebbero fermati. La minaccia stava crescendo giorno dopo giorno. Le informazioni che arrivavano non lasciavano dubbi sul fatto che entro febbraio 2022 tutto fosse pronto per un’altra sanguinosa azione punitiva nel Donbas, contro cui, lasciatemelo ricordare, il regime di Kyiv ha lanciato artiglieria, carri armati e aerei nel 2014. Ricordiamo tutti bene le immagini degli attacchi aerei su Donetsk, e non solo, ma anche su altre città. Nel 2015, hanno nuovamente tentato un attacco diretto al Donbas, continuando il blocco, i bombardamenti e il terrore contro i civili. Tutto ciò, permettetemi di ricordarvi, contraddiceva completamente i documenti e le risoluzioni pertinenti adottati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, completamente: tutti facevano finta che non stesse accadendo nulla. Voglio ripeterlo: sono stati loro a scatenare la guerra, e noi abbiamo usato la forza e la usiamo per fermarla.

Coloro che avevano pianificato il nuovo attacco a Donetsk, Donbas e Luhansk sapevano chiaramente che l’obiettivo successivo sarebbe un attacco alla Crimea e Sebastopoli. Anche noi lo sapevamo, e lo avevamo capito. E ora anche a Kyiv si parla apertamente di piani di così vasta portata: hanno rivelato ciò che già sapevamo bene.

[…] Permettetemi di ricordarvi che negli anni ’30 del secolo scorso l’occidente ha attivamente aperto la strada ai nazisti al potere in Germania. E ai nostri tempi, ha iniziato a creare l’“anti Russia” di Ucraina. Il progetto in realtà non è nuovo. Le persone che conoscono la storia lo sanno perfettamente: questo progetto risale al XIX secolo, è stato coltivato nell’impero austro-ungarico, in Polonia e in altri paesi con un unico obiettivo: strappare questi territori storici, che oggi si chiamano Ucraina, dal nostro paese. Ecco cos’è questo obiettivo. Non c’è niente di nuovo, nessuna novità, tutto si ripete. Oggi l’occidente ha accelerato l’attuazione di questo progetto sostenendo il colpo di stato del 2014. Dopotutto, il colpo di stato è sanguinoso, antistatale, anticostituzionale: come se nulla fosse accaduto, come se fosse necessario, hanno persino riferito quanti soldi avevano speso per questo. La russofobia, il nazionalismo estremamente aggressivo, sono stati la base ideologica. Di recente, una delle brigate delle Forze armate ucraine, è un peccato dirlo – è un peccato per noi, non lo sono – è stata chiamata “Edelweiss”, come la divisione nazista che ha partecipato alla deportazione di ebrei, all’esecuzione di prigionieri di guerra, alle operazioni punitive contro i partigiani di Jugoslavia, Italia, Cecoslovacchia e Grecia. Le Forze armate ucraine e la Guardia nazionale ucraina sono particolarmente fiere dei galloni di Das Reich, “Dead Head”, “Galizia” e altre unità delle SS, che hanno il sangue sulle mani fino al gomito. I marchi di identificazione della Wehrmacht della Germania nazista sono applicati ai veicoli corazzati ucraini.

I neonazisti non nascondono di chi si considerano eredi. È sorprendente che in occidente nessuno dei poteri costituiti se ne accorga. Perché? Perché a loro, scusatemi per le cattive maniere, non importa. Non importa su chi scommettere nella lotta contro di noi, nella lotta contro la Russia. L’importante è che combattano contro di noi, contro il nostro paese, il che significa che tutti possono essere usati. Il progetto “anti-Russia” rientra in una politica revanscista nei confronti del nostro paese, per creare focolai di instabilità e conflitti proprio ai nostri confini. Negli anni ’30 del secolo scorso e ora il piano è lo stesso: dirigere l’aggressione a est, accendere una guerra in Europa, eliminare i concorrenti per procura.

Non siamo in guerra con il popolo ucraino, l’ho già detto molte volte. Lo stesso popolo ucraino è diventato un ostaggio del regime di Kyiv e dei suoi padroni occidentali, che hanno effettivamente occupato questo paese in senso politico, militare, economico, distrutto l’industria ucraina per decenni e saccheggiato le risorse naturali. Il risultato naturale è stato il degrado sociale, un colossale aumento della povertà e della disuguaglianza. E in tali condizioni, ovviamente, è facile raccogliere materiale per operazioni militari. Nessuno pensava alle persone, erano preparate per il massacro e alla fine si trasformarono in materiali di consumo. E’ triste, spaventoso solo parlarne, ma è un dato di fatto.

La responsabilità dell’incitamento al conflitto ucraino, dell’escalation, dell’aumento del numero delle sue vittime ricade interamente sulle élite occidentali e, ovviamente, sull’attuale regime di Kyiv, per il quale il popolo ucraino è, di fatto, un estraneo. L’attuale regime ucraino non serve interessi nazionali, ma interessi di paesi terzi. L’occidente sta usando l’Ucraina sia come ariete contro la Russia sia come campo di addestramento.

[…] Le élite occidentali non nascondono il loro obiettivo: arrivare – come si suol dire, questo è un discorso diretto – “alla sconfitta strategica della Russia”. Cosa significa? Per noi cos’è? Significa farla finita con noi una volta per tutte, intendono trasferire un conflitto locale in una fase di confronto globale. Questo è esattamente il modo in cui comprendiamo tutto questo e reagiremo di conseguenza, perché in questo caso stiamo parlando dell’esistenza del nostro paese. Ma anche loro non possono non essere consapevoli che è impossibile sconfiggere la Russia sul campo di battaglia, quindi stanno conducendo attacchi informativi sempre più aggressivi contro di noi. Prima di tutto, ovviamente, come target vengono scelti i giovani, le giovani generazioni. E anche qui mentono costantemente, distorcono i fatti storici, non fermano gli attacchi alla nostra cultura, alla Chiesa ortodossa russa e ad altre organizzazioni religiose tradizionali del nostro paese. Ma noi proteggeremo i nostri figli dal degrado e dalla degenerazione. È ovvio che l’occidente cercherà di minare e dividere la nostra società, di affidarsi a traditori nazionali che in ogni momento – ci tengo a sottolinearlo – hanno lo stesso veleno del disprezzo per la propria patria e il desiderio di fare soldi vendendo questo veleno a chi è pronto a pagarlo. È sempre stato così. Chiunque abbia intrapreso la strada del tradimento diretto, commettendo atti terroristici e altri crimini contro la sicurezza della nostra società, l’integrità territoriale del paese, sarà ritenuto responsabile ai sensi della legge. Ma non saremo mai come il regime di Kyiv e le élite occidentali che sono impegnate e sono impegnate nella “caccia alle streghe”, non regoleremo i conti con coloro che si sono fatti da parte, andando via dalla loro patria.

[…] All’inizio di febbraio di quest’anno, la Nato ha rilasciato una dichiarazione con una richiesta de facto alla Russia, come si suol dire, di tornare all’attuazione del trattato sulle armi offensive strategiche, compresa l’ammissione di ispezioni alle nostre strutture di difesa nucleare. Ma non so nemmeno come chiamarlo. Questo è un teatro dell’assurdo. Sappiamo che l’occidente è direttamente coinvolto nei tentativi del regime di Kyiv di colpire le basi della nostra aviazione strategica. I droni utilizzati per questo sono stati equipaggiati e modernizzati con l’assistenza di specialisti della Nato. E ora vogliono ispezionare anche le nostre strutture di Difesa? Nelle condizioni moderne del confronto odierno, questo suona come una specie di assurdità. Allo stesso tempo – e vorrei richiamare un’attenzione particolare su questo – non siamo autorizzati a condurre ispezioni complete nell’ambito di questo accordo. Le nostre ripetute richieste di ispezione di determinati oggetti rimangono senza risposta o vengono respinte per motivi formali, e non possiamo davvero verificare nulla dall’altra parte. Voglio sottolineare che gli Stati Uniti e la Nato affermano apertamente che il loro obiettivo è infliggere una sconfitta strategica alla Russia. E dopo guideranno intorno alle nostre strutture di Difesa, comprese quelle più recenti, come se nulla fosse successo? Una settimana fa, ad esempio, ho firmato un decreto per mettere in servizio i nuovi sistemi strategici terrestri. Ficcheranno il naso anche su questo? E pensano che sia così facile – li lasceremo entrare proprio così?

L’attuale trattato del 2010 contiene le disposizioni più importanti sull’indivisibilità della sicurezza, sul rapporto diretto tra questioni di armi strategiche offensive e difensive. Tutto questo è stato a lungo dimenticato, gli Stati Uniti si sono ritirati dal trattato anti missili balistici, come sapete, e tutto appartiene al passato. Le nostre relazioni si sono degradate, e questo è interamente “merito” degli Stati Uniti. Vogliono infliggerci una sconfitta strategica e scalare i nostri impianti nucleari.

A questo proposito, sono costretto ad annunciare oggi che la Russia sospende la sua partecipazione al Trattato sulle armi strategiche offensive. Ripeto, non si ritira dal Trattato, no, sospende la sua partecipazione. Ma prima di tornare a questo, dobbiamo capire da soli cosa affermano ancora paesi della Nato come Francia e Gran Bretagna, e come prendere in considerazione i loro arsenali strategici, cioè il potenziale di attacco combinato dell’alleanza. In questa situazione, il ministero della Difesa russo e Rosatom devono garantire la prontezza per testare le armi nucleari russe. Certo, non saremo i primi a farlo, ma se gli Stati Uniti condurranno dei test, allora li condurremo anche noi. Nessuno dovrebbe avere la pericolosa illusione che la parità strategica globale possa essere distrutta.

[…] Cari amici, oggi stiamo attraversando insieme un percorso difficile ma insieme supereremo tutte le difficoltà. Non potrebbe essere altrimenti, perché siamo stati educati sull’esempio dei nostri grandi antenati e siamo obbligati a essere degni dei loro precetti, che si tramandano di generazione in generazione. Andiamo avanti solo grazie alla devozione alla patria, alla volontà e alla nostra unità. Questa solidarietà si è manifestata letteralmente fin dai primi giorni dell’operazione militare speciale: centinaia di volontari, rappresentanti di tutti i popoli del nostro paese, sono venuti agli uffici di registrazione e arruolamento militare, hanno deciso di stare accanto ai difensori del Donbas, lottare per la loro terra natale, per la patria, per la verità e la giustizia. Ora i guerrieri di tutte le regioni stanno combattendo fianco a fianco in prima linea. Le loro preghiere suonano in lingue diverse, ma sono tutte per la vittoria, per i compagni d’armi, per la patria.

[…] La Russia risponderà a qualsiasi sfida, perché siamo tutti un paese, un popolo grande e unito. Abbiamo fiducia in noi stessi, fiducia nelle nostre capacità. La verità è dietro di noi.