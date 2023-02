Lo spionaggio cinese non è più quello di una volta: ecco come si è “americanizzato”

James Lilley, l’ex ambasciatore americano a Pechino, sapeva due tre cose di Cina e di spionaggio. In Cina era cresciuto (il padre lavorava per la Standard Oil). Poi per trent’anni aveva fatto l’agente della Cia a Hong Kong e a Taiwan, in Cambogia, nel Laos. Ha raccontato le sue avventure spionistiche e diplomatiche in un denso libro di memorie uscito nel 2004, China Hands: Nine Decades of Adventure, Espionage, and Diplomacy in Asia. Old China Hands, nel gergo della professione, sono gli operativi sul campo. Non è un caso che Bush padre, che era stato direttore della Cia e primo rappresentante Usa nella Cina ancora di Mao, avesse scelto proprio lui per l’incarico a Pechino. Lilley, un omone alto e gioviale, era solito spiegare così la differenza tra i metodi di spionaggio cinesi e gli altri: “Se i russi sono interessati alle proprietà della sabbia di una certa spiaggia, manderanno un sottomarino di notte. Sbarcheranno col gommone una squadra. Riempiranno di sabbia un secchio, lo porteranno sul sottomarino e se ne andranno. I cinesi no. Manderanno cinquecento persone a fare un picnic e magari il bagno su quella spiaggia, con paletta e secchiello. Ciascuno porterà via qualche granello di sabbia”.

