Gli italiani sono più ucraino-scettici di altri europei. Uno studio

Berlino. Gli analisti della Fondazione Bertelsmann, centro studi tedesco di Gütersloh, in Vestfalia, hanno intervistato campioni rappresentativi della popolazione in sette paesi europei – Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Spagna – e lo studio ha rivelato che il 61 per cento degli europei è convinto che l’Ucraina finirà per prevalere contro la Russia. Non è escluso che, nel rispondere, gli intervistati abbiano concesso qualcosa al wishful thinking: il 61 per cento risulta dalla media fra l’81 per cento registrato Polonia e il molto meno entusiastico 51 per cento osservato in Italia. Anche i tedeschi, il cui governo è in prima fila in Europa insieme al Regno Unito quanto a impegno finanziario e militare a favore di Kyiv, non sembrano troppo convinti della vittoria ucraina. Solo il 55 per cento di loro crede nella possibilità che Kyiv abbia il sopravvento, decisamente meno dei francesi (65 per cento).

