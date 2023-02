La nuova squadra economica di Biden è una mano tesa ai repubblicani moderati

Con la recessione diminuirebbero le probabilità per i dem di restare alla Casa Bianca. Scendono in campo Brian Deese e i due veterani Lael Brainard e Jared Bernstein. Ecco chi sono e cosa hanno in programma

Con un nuovo Congresso dopo le elezioni di novembre, con un Partito repubblicano fratturato che inizia a mettere giù le pedine per le presidenziali del 2024, e con una politica estera focalizzata in questi giorni sui palloni spia che sorvolano gli Stati Uniti, c’è il rischio di dimenticarsi il mantra chiave della politica: “The economy, stupid”. Se quest’anno ci sarà una recessione diminuiscono altamente le probabilità di un rinnovo di Joe Biden alla Casa Bianca, o di un suo successore democratico ancora da selezionare. L’inflazione sta durando troppo, la Fed ha abbassato i tassi di interesse e i prezzi continuano a salire. Solo la diminuzione del prezzo della benzina ha dato un po’ di respiro. Il ceo di JP Morgan, Jamie Dimon, ha predetto che per la fine dell’anno la recessione potrebbe essere inevitabile.

Quindi il presidente Biden deve usare ogni arma che ha per reggere il timone dell’economia.