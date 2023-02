C'è una spia nel cielo. Il viaggio del pallone che viene dalla Cina

Foto di Anna Griffin, Missourian via AP, via LaPresse

Il Wp ha ricostruito il percorso dell'informatore cinese dalla base di Hainan fino all’abbattimento. La deviazione nello spazio aereo americano forse è stata causata dal vento. Ma intanto i dati erano stati raccolti

Quando alla fine del mese scorso un pallone spia cinese ha attraversato lo spazio aereo americano, le agenzie militari e di intelligence statunitensi lo stavano seguendo da quasi una settimana, osservandolo decollare dalla sua base vicino alla costa meridionale della Cina – un avvistamento anticipato rispetto a quanto precedentemente noto. I monitor statunitensi hanno osservato come il pallone si sia posizionato su una traiettoria di volo che sembrerebbe averlo portato sul territorio statunitense dell’isola di Guam. Ma da qualche parte lungo quella rotta verso est, secondo diversi funzionari statunitensi il velivolo ha preso una svolta inaspettata verso nord, e gli analisti stanno ora esaminando la possibilità che la Cina non avesse intenzione di penetrare nel cuore degli Stati Uniti con il loro dispositivo di sorveglianza aerea. Il pallone ha sorvolato le isole Aleutine in Alaska, a migliaia di chilometri di distanza da Guam, poi è andato alla deriva sul Canada, dove ha incontrato forti venti che sembrano aver spinto il pallone verso sud, negli Stati Uniti continentali, hanno detto i funzionari. Un caccia statunitense ha abbattuto il pallone al largo della costa della Carolina del sud il 4 febbraio, una settimana dopo aver attraversato l’Alaska.



Questo nuovo resoconto suggerisce che la conseguente crisi internazionale che ha inasprito le tensioni tra Washington e Pechino potrebbe essere stata, almeno in parte, il risultato di un errore. Nel frattempo, martedì la Casa Bianca ha dichiarato che altri tre oggetti abbattuti sopra il nord America nell’ultima settimana potrebbero non rappresentare una minaccia per la sicurezza nazionale, operando forse la distinzione più netta tra queste anomalie volanti e il sospetto pallone spia. John Kirby, coordinatore del Consiglio di sicurezza nazionale per le comunicazioni strategiche, ha detto ai giornalisti che la comunità di intelligence statunitense “non scarterà la possibilità” che i tre velivoli appartenessero invece a un’organizzazione commerciale o a un ente di ricerca e siano quindi “benigni”.

L’Esercito popolare di liberazione (Epl) aveva già inviato in passato palloni spia sull’isola di Guam e sulle Hawaii per monitorare le installazioni militari statunitensi. Ma il sorvolo durato giorni degli Stati Uniti continentali è stato una novità e ha scatenato confusione all’interno del governo cinese, mentre i diplomatici si affrettavano a diffondere una storia di copertura secondo cui il pallone era stato portato fuori rotta mentre raccoglieva innocui dati meteorologici. La rabbia di Washington ha colto Pechino in contropiede. Inizialmente ha espresso “rammarico” per quello che, insisteva a dire, fosse un pallone meteorologico in volo. Poi è passata a criticare Washington per la sua reazione eccessiva, e questa settimana ha accusato gli Stati Uniti di aver inviato dieci palloni spia sulla Cina. La Casa Bianca ha negato l’affermazione etichettandola come falsa. “Non stiamo facendo volare palloni di sorveglianza sulla Cina. Non sono a conoscenza di nessun altro mezzo con cui stiamo volando nello spazio aereo cinese”, ha detto lunedì Kirby.



L’intelligence e le agenzie militari statunitensi hanno seguito il pallone mentre veniva lanciato dall’isola di Hainan. Gli analisti dell’intelligence non sanno se l’apparente deviazione sia stata intenzionale o accidentale, ma sono certi che fosse destinata alla sorveglianza, molto probabilmente delle installazioni militari statunitensi nel Pacifico. In ogni caso, l’incursione nello spazio aereo statunitense è stato un grave passo falso da parte dell’Epl, che ha provocato una furia politica e diplomatica e un esame più approfondito da parte degli Stati Uniti e dei loro alleati delle capacità di spionaggio aereo di Pechino.

L’attraversamento dello spazio aereo statunitense è stato una violazione della sovranità nazionale e il suo sorvolo su siti nucleari sensibili nel Montana non è stato un incidente, hanno dichiarato i funzionari, sollevando la possibilità che, anche se il pallone fosse stato inavvertitamente fatto volare sopra la terraferma statunitense, Pechino avrebbe deciso di cogliere l’occasione per cercare di raccogliere informazioni. Il pallone aerostatico è stato solo l’ultima indicazione di come la Cina stia deliberatamente espandendo le proprie capacità di sorveglianza – dalla tecnologia satellitare avanzata ai palloni aerostatici.

La flotta di palloni aerostatici fa parte di uno sforzo di sorveglianza aerea molto più ampio, che include sofisticati sistemi satellitari e nel quale il governo cinese ha investito, secondo gli analisti, miliardi di dollari nel corso degli anni. “Si tratta di un programma discreto, che fa parte di una serie di programmi più ampi che mirano a ottenere una maggiore chiarezza sulle strutture militari negli Stati Uniti e in una serie di altri paesi”, ha dichiarato un alto funzionario statunitense. Sembra che abbia lo scopo di “aumentare i sistemi satellitari”. Il pallone è stato lanciato da terra, nell’ambito di un programma gestito in parte dall’aeronautica militare dell’Epl, e potrebbe essere stato portato fuori rotta da forti venti d’alta quota. Il pallone è stato in parte diretto dalle correnti d’aria e in parte pilotato a distanza, hanno detto i funzionari. Grazie alle eliche e al timone, è in grado di essere manovrato. Dopo il lancio, la simulazione computerizzata condotta dal Washington Post indica che le correnti di guida hanno spinto il pallone verso est sull’oceano Pacifico, passando probabilmente tra le Filippine e Taiwan.

Intorno al 24 gennaio, quando il pallone si trovava a circa mille miglia a sud del Giappone, le simulazioni mostrano come abbia iniziato a guadagnare velocità e a virare rapidamente verso nord. Questo probabilmente in risposta a un forte fronte freddo che aveva scatenato aria eccezionalmente gelida sulla Cina settentrionale, la penisola coreana e il Giappone. Normalmente, i moti atmosferici avrebbero mantenuto il pallone su una rotta da ovest a est, come dimostrano i dati meteorologici storici. Tuttavia, l’intenso fronte freddo ha costretto la corrente a getto e le correnti di direzione ad alta quota a dirigersi verso sud e potrebbe aver spinto il pallone verso nord.



Il pallone è entrato nello spazio aereo statunitense al largo dell’Alaska il 28 gennaio, ha attraversato il Canada ed è rientrato negli Stati Uniti sopra l’Idaho il 31 gennaio, un giorno prima di essere avvistato dai civili sopra il Montana, provocando un’interruzione dei voli all’aeroporto di Billings mentre le autorità americane prendevano in considerazione la possibilità di abbatterlo. Quando i funzionari hanno stabilito che non potevano contenere il rischio per le persone a terra, hanno deciso di aspettare fino a quando non avrebbero potuto abbatterlo sull’acqua. Gli analisti stanno ancora aspettando il recupero del carico utile del pallone, che i funzionari hanno stimato essere grande come tre scuolabus, ma “non sembra che si tratti di una nuova capacità da prendere seriamente”, ha detto un secondo funzionario statunitense. “Sembra che si tratti più di raccolta di dati – tutti vogliono sempre di più”.

Kirby lunedì ha detto: “Questi palloni aerostatici hanno fornito limitate capacità aggiuntive alle altre piattaforme di intelligence (della Repubblica popolare cinese) utilizzate sopra gli Stati Uniti. Ma in futuro, se la Repubblica popolare cinese continuerà a far progredire questa tecnologia, potrebbe certamente diventare più preziosa per loro”. Martedì, parlando di altri tre oggetti aerei abbattuti nell’ultima settimana, Kirby ha affermato che la comunità di intelligence “non scarterà la possibilità che si tratti semplicemente di palloni legati a enti commerciali o di ricerca e quindi benigni”. I funzionari statunitensi hanno sottolineato di aver preso provvedimenti per contrastare qualsiasi tentativo della Cina di raccogliere informazioni sensibili dai siti militari. Tutte queste informazioni o comunicazioni sono state criptate, ha detto Kirby. “Il nome del gioco dello spionaggio è sempre una nuova capacità, una nuova attenuazione”, ha detto il secondo funzionario.

Ellen Nakashima, Shane Harris e Jason Samenow

Copyright Washington Post