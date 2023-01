La Cina si riapre al mondo ed è una mezza buona notizia

L’anno del coniglio, che nel mondo cinese inizia domenica prossima, è anche l’anno dell’incertezza. I dati economici diffusi da Pechino sul 2022 mostrano un rallentamento della seconda potenza del mondo (la crescita è stata del 3 per cento, inferiore rispetto alle aspettative del 5,5 per cento), ma dopo la riapertura improvvisa di novembre, dopo circa tre anni di chiusura totale dovuta alla pandemia, diversi analisti hanno sperato in un lento ritorno alla normalità e addirittura in un possibile contributo della Cina nella crescita dell’economia globale. Se la Cina si riapre al mondo, la situazione dovrà per forza migliorare, almeno in alcuni dei settori cruciali come quelli della produzione industriale, del turismo, della logistica e delle catene di approvvigionamento. Venerdì scorso Barclays ha aumentato le sue previsioni di crescita globale al 2,2 per cento nel 2023, con un aumento di 0,5 punti percentuali rispetto all’ultima previsione di metà novembre. L’ha fatto considerando le riaperture di Pechino, e non è la sola. L’abbandono improvviso e senza una reale pianificazione di “convivenza con il virus” ha portato a un picco di contagi immediato e quasi ovunque, che secondo gli epidemiologi potrebbe essere presto superato. Significa che nel corso del 2023 la crescita cinese potrebbe subire un rimbalzo considerevole, che avrebbe effetti anche sull’economia globale.

