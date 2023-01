I tempi isterici della guerra che Putin scalda e congela

Milano. “A Ramstein si va per prendere ordini poiché si entra nel vivo della quarta guerra mondiale e l’unica politica possibile è quella di obbedire”, scrive Domenico Quirico inorridito dalla “boria chiarificatrice che sempre muove chi comanda gli imperi”, cioè dalla boria americana che nella base militare in Germania, la prossima settimana, “passerà in rassegna le truppe” e l’Europa sarà “invitata bruscamente ad acclimatarsi”, cioè a rifornire l’Ucraina delle armi e dei mezzi di cui ha bisogno. Finalmente, verrebbe da urlare, finalmente l’Europa vuole evitarla, la guerra mondiale (la terza, no?), e allinea il suo hard power, dopo parecchio recalcitrare. Veloci, ripetono gli ucraini, veloci dicono gli americani. Ogni giorno è decisivo, e ne sono passati trecentoventiquattro dall’invasione di Vladimir Putin. Andare di fretta e saper aspettare: questi sono i tempi isterici di una guerra che se fosse durata i tre giorni che si augurava Putin sarebbe stato un disastro e che pure dura e durerà giorni infiniti ed è comunque un disastro. Perché il tempo, da molti mesi, lo regola lo stesso presidente russo che potrebbe fermarla adesso e subito, la sua guerra senza ragione, e invece la protrae continuando a ributtare nel campo degli aggrediti le sue bombe, i suoi uomini e le sue responsabilità fingendosi aggredito – e ancora, dopo tutto questo tempo, c’è chi ci casca.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE