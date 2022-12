Per ripulire l'immagine dell'Ue dopo il Qatar gate, Metsola sceglie suo cognato come capogabinetto

Bruxelles. Per rispondere al Qatar gate Roberta Metsola ha promesso “riforme a tutto campo” in modo da rendere il Parlamento europeo a prova di corruzione, conflitti di interesse e clientelismi. Ma la sua prima decisione del 2023 rischia di infliggere un altro colpo alla credibilità etica del Parlamento europeo: Metsola ha scelto suo cognato, il maltese Matthew Tabone, come nuovo capogabinetto, una funzione chiave con stipendio base tra i 15 e i 20 mila euro al mese, che tradizionalmente apre le porte a carriere lampo nell’apparato burocratico dell’Ue. Tabone prenderà il posto dell’italiano Alessandro Chiocchetti, che a settembre è stato nominato come nuovo segretario generale del Pe dopo una procedura che aveva già suscitato vive polemiche tra alcuni deputati.

