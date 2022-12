Colpisci lo straniero

Ai polizotti che lo hanno interrogato, William M., 69 anni, pensionato delle ferrovie con precedenti per violenze a sfondo razzista, ha detto che “non amava i curdi”. Venerdì mattina, quest’uomo ha aperto il fuoco contro alcune persone nei pressi del centro culturale curdo Ahmet-Kaya, situato al 16 di rue d’Enghien a Parigi, nel Decimo arrondissement, uccidendone tre e ferendone altrettante. “Non è certo che l’assassino volesse specificatamente prendere di mira i curdi. Ma di sicuro voleva colpire degli stranieri”, ha dichiarato il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin. L’attivista Murat Roni, che frequenta regolarmente il centro culturale, è invece convinto che la scelta del luogo non sia casuale: “E’ chiaro che sono i curdi a essere stati presi di mira”, ha detto all’Associated Press, sottolineando che il centro fondato nel 2001 è “l’ambasciata dei curdi a Parigi”, un luogo di incontro per eventi culturali, discussioni politiche e assistenza nelle procedure di immigrazione. “Non ci sentiamo protetti a Parigi. Non ci sentiamo difesi dal sistema giudiziario francese”, ha aggiunto l’attivista.

