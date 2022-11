Crolla l'impero crypto di Sam Bankman-Fried. L'imbarazzo dei media dem che avevano ricevuto donazioni

Ftx, una delle principali è piattaforme per lo scambio di criptovalute, si è sbriciolata sotto i colpi delle accuse di Binance, servizio concorrente che ha solevato dubbi sulle coperture finanziarie dell’azienda. Uno scandalo che la destra vuole trasformare in uno spauracchio per dimostrare la corruzione del Partito democratico

Lo scorso aprile, alle Bahamas, si è tenuto un convegno dedicato al mondo crypto. Tra gli ospiti, l’ex presidente statunitense Bill Clinton e l’ex premier britannico Tony Blair. Accanto a loro, sullo stesso palco, un giovane spettinato, in bermuda e con la maglia sgualcita. Non era il fonico ma uno degli invitati di maggior rilievo, il fondatore e amministratore delegato di Ftx, uno dei principali servizi per lo scambio di criptovalute. Si chiama Sam Bankman-Fried e nel 2021 era finito nella copertina di Forbes come “il ventinovenne più ricco del mondo”.