Ciò che per la Russia è un disastro, per i putiniani funziona

"Overreach: in inglese, significa quando si cerca di fare qualcosa che va oltre le proprie possibilità”. Così Owen Matthews, un londinese che per molti anni è stato corrispondente per la rivista Newsweek dalla Russia, paese cui è legato per discendenza materna, ci ha spiegato il titolo del suo nuovo libro “Overreach: The Inside Story of Putin and Russia’s War Against Ukraine”. Matthews ha presentato il libro in anteprima sabato scorso presso il Centro Studi “La casa del Diospero” di Roccantica, assieme a Mark Franchetti, anche lui partito da Mosca all’inizio della guerra, dopo essere stato per 25 anni corrispondente del Sunday Times. “Putin aveva molte illusioni, che si sono rivelate sbagliate. Sulla forza militare ucraina; sull’accoglienza che i russi avrebbero potuto avere; sui sentimenti dei russofoni; sulla reazione occidentale. Ciò, perché si è basato su informazioni sbagliate. Non è senza precedenti. Il libro di Bob Woodward ‘Piano d’attacco’ spiega come anche in una democrazia come gli Stati Uniti la guerra in Iraq fu decisa su informazioni sbagliate. Ma Putin è ancora più vulnerabile a questo tipo di illusioni, perché è un potente autocrate che non dà ascolto a opinioni in contrasto con le sue”, dice Matthews.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE