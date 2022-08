Dugin, il “nazista di sinistra”, e la gara a chi è più nazionalista in Russia

Un uomo si mette le mani nei capelli di fronte all’auto in fiamme in cui una bomba ha appena fatto a pezzi sua figlia. “Le prima parola che ha pronunciato, che noi le avevamo insegnato è stata Russia, il nostro Stato, la nostra Nazione, il nostro Impero”, dice al suo funerale. “Non aveva paura, è morta per il nostro popolo”, uccisa da quei “nazisti” di ucraini (che lei definiva “subumani”). Curioso che la più veemente denuncia russa del “nazismo” ucraino venga da chi ha sistematicamente sdoganato il nazismo Doc. Aleksandr Dugin non usa eufemismi, prudenza nella scelta delle parole. Viviamo in tempi in cui nessuno gradisce che gli si dia del fascista o del nazista. “Fascista” è una parolaccia che si riserva volentieri al dirimpettaio. Anche chi rivendicava con orgoglio radici e origini da quelle parti, ora preferisce dirsi “conservatore”. Dugin è un’eccezione. Lui non si è limitato a propugnare negli anni quello che è stato definito un “neofascismo alla russa”. Si è adoperato continuamente nella ricerca di compatibilità ideologiche tra il nazionalismo ultrà russo e quelli che riteneva affini.

