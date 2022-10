L'economia britannica sta meglio se cresce poco (e i tassi sono bassi)

La manovra Truss è stata bocciata, ora Sunak si appresta a tornare a una formula più tradizionale. Funzionerà? Il “segreto” delle rendite, che vale un po’ anche per l’Italia

Nel Regno Unito una manovra economica varata poco tempo fa dal governo appena insediato di Liz Truss è stata bocciata con virulenza dai mercati finanziari. Ed è stata bocciata a tal punto che il governo si è dovuto dimettere dopo pochi e turbolenti giorni di crisi finanziaria. Si ha così il nuovo governo di Rishi Sunak. Un governo che nasce come conseguenza di quanto accaduto, che, proprio per questo, dovrebbe varare una manovra economica tradizionale. Manovra che è già stata accettata dai mercati finanziari, come si evince dal rendimento delle obbligazioni a lungo termine del Tesoro che sono tornate al livello antecedente la manovra bocciata.