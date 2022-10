Le parole chiave di Sunak, il primo premier non bianco del tormentato Regno Unito

Rishi Sunak è il nuovo primo ministro britannico, il terzo da quando ci sono state le ultime elezioni (nel 2019) e il quinto da quando è stato votato il referendum sulla Brexit (nel 2016), il più giovane – ha 42 anni – dal 1812, il primo non bianco e, forse, il più ricco di sempre. Sunak è di origini indiane (i suoi genitori in realtà sono nati in Africa da genitori del Punjab), è nato a Southampton, ha frequentato scuole private e Oxford, ha lavorato per Goldman Sachs ed è sposato con Akshata Murthy, rampolla di una delle famiglie più ricche d’India: la sua ricchezza è già un problema, tanto che l’ex direttore del Financial Times Lionel Barber ha scritto che questo è “il momento Obama” del Regno Unito, godiamocelo e non cerchiamo di affossarlo subito, “ha bisogno di tanta fortuna”. L’ex premier David Cameron, che lo aveva fatto lavorare nel suo governo, ieri ha rivendicato il fatto di aver detto per primo, anni fa, che i conservatori sarebbero riusciti a eleggere il primo premier di origini indiane, e pazienza se in realtà Sunak gli fu esplicitamente ostile essendo lui, a differenza di Cameron, un sostenitore della Brexit.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE