I Tory ripescheranno Boris Johnson?

Il mercato dei voti e il rancore inguaribile di un partito. Boris Johnson dovrebbe riprendersi ciò che è suo ma i conti interni non sono ancora stati fatti

Quota cento è l’obiettivo per potersi candidare alla leadership del Partito conservatore britannico e diventare primo ministro, al posto di Liz Truss, che dopo poche ma disastrose settimane si è dimessa giovedì. Cento è il numero minimo di parlamentari a proprio favore che serviranno lunedì a chi ambisce ad andare a Downing Street: al momento nessuno ha questo sostegno, ma dopo corteggiamenti e posizionamenti qualcuno lo avrà. Se è solo uno, sarà premier, se è più di uno ci sarà un voto indicativo dei parlamentari e poi gli iscritti ai Tory faranno di nuovo la scelta: rappresentano lo 0,4 per cento della popolazione inglese, più che un’elezione è un voto in famiglia che cambia le sorti di un intero paese, e pure un po’ del resto del mondo. Ora i favoriti sembrano: l’ex premier Boris Johnson, l’ex cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak e l’attuale leader della Camera dei Comuni Penny Mordaunt.