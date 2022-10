Chi dopo Liz Truss?

Londra. La gara per la successione di Liz Truss, la premier britannica che si è dimessa ieri dopo solo sei settimane di governo, potrebbe essere un derby tra due ex amici diventati acerrimi rivali: Boris Johnson contro Rishi Sunak. L’ex premier – trascinato fuori da Downing Street dai suoi stessi ministri lo scorso luglio, e che al momento si trova in vacanza ai Caraibi – sta pensando di ricandidarsi alla guida dei conservatori, secondo quanto riportano Times e Telegraph.

