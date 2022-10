La visita di Macron a Roma apre opportunità di contatto con il nuovo governo

Roma. La presenza di Emmanuel Macron al summit internazionale per la Pace organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio domenica a Roma riveste una serie di significati. Già a giugno scorso il presidente francese aveva ricevuto all’Eliseo il fondatore della comunità, Andrea Riccardi, insieme a Mario Giro. Tradizionalmente la Francia era piuttosto restia a relazionarsi con un soggetto come Sant’Egidio, di fatto una ong internazionale con un forte radicamento religioso ma anche un particolare significato nel contesto italiano dove ad esempio Mario Giro ha avuto responsabilità ministeriali con le maggioranze di centro-sinistra dal 2013 al 2018. La visita di giugno scorso era servita a ufficializzare un canale aperto con la presidenza francese che si è resa conto delle possibili convergenze. Fra i vari elementi spiccano il dialogo interreligioso ma anche le capacità di mediazione in contesti di crisi internazionale, come nel continente africano. La tematica del dialogo interreligioso risulta molto interessante per una Francia che ha raggiunto i limiti della dialettica fra laicità e religione.

