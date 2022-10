Con i suoi “no” Scholz aiuta Putin. Per Draghi e Macron, Berlino mette a rischio l'unità

Bruxelles. “Vladimir Putin si sbaglia, se pensa di avere successo con la sua guerra di aggressione e usando la fame e l’energia come armi. Vuole seminare paura, dividere e intimidire l’Europa. Ma ottiene il contrario: il nostro paese è unito e l’Europa è unita”, ha detto ieri il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, prima della riunione del Consiglio europeo per affrontare l’emergenza dei prezzi dell’energia. Poche ore dopo a Bruxelles, è stato Scholz a ritrovarsi sul banco degli imputati: l’Unione europea non è unita e la colpa è della Germania che, complice la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, continua a bloccare iniziative come il price cap sul gas o uno strumento di debito comune per aiutare famiglie e imprese. “Il rischio è quello di una frammentazione del mercato che può avere riflessi negativi sull’unità europea, se i paesi che hanno maggior spazio fiscale operano in autonomia”, ha spiegato Mario Draghi, criticando i ritardi di von der Leyen e lo scudo da 200 miliardi della Germania. “Non è bene né per la Germania né per l’Europa che la Germania si isoli”, ha detto Emmanuel Macron, puntando il dito contro Scholz.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE