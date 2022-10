Scontro duro tra Macron e i sindacati. Manca la benzina alle pompe

Parigi. Da più di due settimane, la Francia è in ostaggio dello sciopero dei dipendenti di TotalEnergies e Esso-ExxonMobil, che bloccano sei delle otto raffinerie del paese e i loro depositi di carburante, causando una grave penuria di benzina in un terzo delle stazioni di servizio francesi e forti tensioni tra gli automobilisti, in particolare nell’Île-de-France, la regione di Parigi, e negli Hauts-de-France. Gli scioperanti, aizzati dai sindacati, reclamano un aumento sostanzioso dei loro salari per attutire il colpo dell’inflazione e condividere i profitti che i due colossi degli idrocarburi hanno registrato con la crisi energetica. Per arginare l’emergenza, Parigi ha già attinto alle riserve strategiche di carburante e martedì, il primo ministro, Élisabeth Borne, ha annunciato all’Assemblea nazionale “la precettazione del personale indispensabile al funzionamento dei depositi Esso-ExxonMobil” (il provvedimento, per ora, non riguarda i lavoratori di TotalEnergies).

