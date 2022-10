Il governo francese contro i sindacati

Per mettere fine allo sciopero massiccio dei dipendenti di TotalEnergies ed Esso-ExxonMobil, che da tre settimane tengono bloccato l’accesso ai depositi di carburante, il governo francese ha annunciato la precettazione. “Come permesso dalla legge, ho chiesto ai prefetti di procedere alla precettazione del personale indispensabile al funzionamento dei depositi Esso-ExxonMobil”, ha dichiarato ieri pomeriggio all’Assemblea nazionale il primo ministro francese, Élisabeth Borne (il provvedimento, per ora, non riguarda i dipendenti di Total).

