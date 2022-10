L'Interpol è diventata un problema. Russia e Cina la usano per i dissidenti

Due giorni fa si è aperta a Delhi la novantesima Assemblea generale dell’Organizzazione internazionale della polizia criminale, l’Interpol, inaugurata da un discorso del primo ministro indiano Narendra Modi, che ha detto: “Da quasi cento anni l’Interpol ha collegato la polizia in tutto il mondo in 195 paesi. Rendere un mondo più sicuro è una responsabilità condivisa. Quando le forze del bene cooperano, le forze del male non possono prevalere”. Parole ispirate. Ma nessuno ha avuto il coraggio di sollevare la domanda che tutti i paesi democratici e che si ispirano allo stato di diritto si fanno: l’Interpol è diventata uno strumento al servizio degli autoritarismi e delle dittature? I red notice, i cartellini rossi dei ricercati internazionali, sono serviti a far diventare collettivi gli sforzi per criminali come Osama bin Laden e Saadi Gheddafi. Ma per alcuni paesi servono a cercare dissidenti politici e oppositori.



